В Харьковском зоопарке родились детеныши нильских крокодилов (фото, видео)

Длина новорожденных рептилий - около 25 см, тогда как взрослая особь вырастает до 5-6 м.

В Харьковском зоопарке у пары нильских крокодилов, Сени и Джеммы, родились два детеныша.

Как сообщили в зоопарке, это второй случай пополнения в семействе крокодилов. Так, в 2016 году у Сени и Джеммы тоже родились два детеныша, передает пресс-служба мэрии Харькова.

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По словам сотрудников, в природе эти рептилии делают гнезда на суше и там откладывают яйца. Но в зоопарках крокодилы часто сбрасывают кладку в воду, и яйца погибают. Поэтому, чтобы получить потомство, яйца поместили в инкубатор, и через 73 дня детеныши вылупились.

"Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше. Когда пришло время, крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстие, выбрались из своих "домиков" и начали издавать специфические звуки, похожие на кваканье лягушек", - рассказали в зоопарке.

Длина новорожденных рептилий - около 25 см, тогда как взрослая особь вырастает до 5-6 м. Детеныши очень активные, пока питаются насекомыми: сверчками и кузнечиками.

Видео: Харьковский Зоопарк

Ранее УНИАН сообщал, что в хмельницком частном зоопарке родились четверо львят.