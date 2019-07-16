The Guardian: К 2050 году климат в Киеве станет австралийским

Летняя температура в украинской столице сильно возрастет из-за глобального потепления.

Максимальная температура летом в Киеве станет выше на 6,7 градуса по Цельсию к 2050 году. При этом, средняя температура в украинской столице увеличится на три градуса за это время.

В целом, почти 80% городов в мире столкнутся с радикальными и потенциально опасными климатическими изменениями в ближайшие 30 лет. Об этом говорится в результатах нового исследования, опубликованных в научном издании Plos One. Как пишет The Guardian, Лондон станет похожим на современную Барселону. Но не стоит радоваться таким изменениям. Ведь они будут сопровождаться большой засухой.

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В 2050 году климат в Мадриде станет таким же как сейчас в Марракеше, а Стокгольм будет чувствовать себя как Будапешт. В общем, по всему миру города, которые сейчас живут в холодных зонах в северном полушарии Земли, начнут напоминать мегаполисы, расположенные за тысячу километров от них в сторону экватора. Это все будет иметь вредные последствия для здоровья населения и инфраструктуры.

Издание пишет, что из-за глобального потепления города по всему миру будут страдать от нехватки питьевой воды. Всего исследователи проанализировали будущее 520 городов. И в среднем климат в каждых 8 из 10 населенных пунктов претерпит больших изменений. Барселона пережила большую засуху около десятилетия назад.

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Многие жители оказались в опасности, а город понес убытки на десятки миллионов евро из-за необходимости импорта питьевой воды. Из-за глобального потепления такие города, как Лондон, очень вероятно столкнутся с аналогичными проблемами в ближайшем будущем.

Ученых больше пугает то, что жители пятой части городов в мире, в частности Джакарты, Сингапура, Янгона и Куала-Лумпура, столкнутся с такими суровыми условиями, которые сейчас на Земле просто не существуют.