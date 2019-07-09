Работу экологической инспекции нужно урегулировать по европейскому образцу – Ляпина

Доверие к экологической инспекции Украины в портах очень низкое, в первую очередь из-за безосновательных проверок судов, которые инспекция осуществляет довольно часто, сообщила глава Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, кроме наведения порядка в инспекции таким образом, чтобы она действовала с созданными для этого контролирующими органами, то есть с Морской администрацией, а не самостоятельно и необоснованно заходила на судна, экологической инспекции необходимо на уровне закона ввести европейский порядок взятия образцов и проведения лабораторных исследований, пишет 24.

"Доверие к нашей экологической инспекции очень низкое. Потому что они "сам пью, сам гуляю" – сами устанавливают порядок, как они образцы отбирают, как они их анализируют, и сами потом выдают результат. Я хочу обратить внимание на то, что такая же ситуация была когда-то в сфере пищевой промышленности. И она была решена по европейскому примеру. Было установлено на уровне закона, на уровне постановлений процедуру, как отбираются образцы, как делается лабораторное исследование, сколько образцов сразу отбирается, что такое референс-лаборатория, где есть контрольный образец, с которым потом можно решать спор, если он возник. Вот мы считаем, что так же надо делать и в морских портах", – заявила глава ГРС.

Как сообщалось ранее, из-за безосновательных проверок судов эко-инспекцией страховые компании берут у международных судов очень высокие страховые взносы, если те собираются заходить в порты Украины, что приводит к снижению привлекательности украинских портов.

"Это крайне негативно, потому что на самом деле это просто убытки. Убытки несут крупные перевозчики. На международном уровне они об этом сигнализируют. И, как я уже говорила, это просто приведет к тому, что собственно с морскими портами Украины, будучи хуже, чем есть, а нам надо наоборот увеличивать в них грузооборот", – заявила Ксения Ляпина.