Спасает природу во время пробежки: харьковчанин приобщился к необычной эко-инициативе (видео)
18:53, 25 июня 2019Экология
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Только в прошлом месяце харьковчанин собрал почти сотню килограммов мусора, и пытается привлечь к этому делу земляков.
В Харькове мужчина во время пробежки собирает мусор, который видит по дороге
Новый вид спорта, который приобретает популярность в мире, зародился в Швеции и называется "плоггинг". Суть в том, чтобы во время пробежки собирать всякий хлам по дороге.
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Только в прошлом месяце харьковчанин собрал почти сотню килограммов мусора, и пытается привлечь к этому делу земляков.
Заняться "плоггингом" на практике впервые Сергею пришлось, когда он после пробежки убрал спортивную площадку. Далее он решил на ходу убирать район, в котором живет. И только сейчас начал убирать в лесу рядом с домом.
Как сообщал УНИАН, в центре Харькова обнаружили несанкционированную мусорную свалку площадью 8 гектаров.
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