цей матеріал доступний українською

Спасает природу во время пробежки: харьковчанин приобщился к необычной эко-инициативе (видео)

18:53, 25 июня 2019
Экология
183 0

Новый вид спорта, который приобретает популярность в мире, зародился в Швеции и называется "плоггинг". Суть в том, чтобы во время пробежки собирать всякий хлам по дороге.

Читайте такжеНа Житомирщине жара мешает потушить пожар на свалке

Только в прошлом месяце харьковчанин собрал почти сотню килограммов мусора, и пытается привлечь к этому делу земляков. 

Заняться "плоггингом" на практике впервые Сергею пришлось, когда он после пробежки убрал спортивную площадку. Далее он решил на ходу убирать район, в котором живет. И только сейчас начал убирать в лесу рядом с домом. 

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова обнаружили несанкционированную мусорную свалку площадью 8 гектаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#мусор