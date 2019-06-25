Спасает природу во время пробежки: харьковчанин приобщился к необычной эко-инициативе (видео)

Только в прошлом месяце харьковчанин собрал почти сотню килограммов мусора, и пытается привлечь к этому делу земляков.

Новый вид спорта, который приобретает популярность в мире, зародился в Швеции и называется "плоггинг". Суть в том, чтобы во время пробежки собирать всякий хлам по дороге.

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Только в прошлом месяце харьковчанин собрал почти сотню килограммов мусора, и пытается привлечь к этому делу земляков.

Заняться "плоггингом" на практике впервые Сергею пришлось, когда он после пробежки убрал спортивную площадку. Далее он решил на ходу убирать район, в котором живет. И только сейчас начал убирать в лесу рядом с домом.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова обнаружили несанкционированную мусорную свалку площадью 8 гектаров.