Жители Белой Церкви напуганы из-за загрязнения химикатами реки Рось (видео)

В городе сейчас выключили воду, поскольку это может быть вредно для местных.

Большинство жителей Белой Церкви напуганы из-за утечки химикатов в реку Рось, которая протекает через весь город. Они боятся, что утечка нитратов может негативно сказаться на экологической ситуации в городе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Река Рось протекает практически через всю Белую Церковь, и, если туда попали нитраты, это может быть вредно для местных. Воду в городе отключили на 1-3 суток. Запретили не только пользоваться водой, но и купаться, ловить рыбу и поить скот.

Жители переживают, что из-за сильной жары химикаты испаряются. И неизвестно, как это может повлиять на людей.

В горсовете постоянно заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям, однако пока окончательных анализов воды нет. Там уверяют, что ситуация стабильна, поскольку большой гибели рыбы не было. В то же время предполагают, что весь удар мог на себя принять соседней Володарский район, где находится два водохранилища.

Как сообщал УНИАН, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области накануне, 9 июня, произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает через несколько областей, в частности, Киевскую. В притоке попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат отнесло течением в Киевскую область.

По факту загрязнения водоема полиция открыла уголовное производство по двум статьям – ч.1 ст.242 УК Украины (Нарушения правил охраны вод) за ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).