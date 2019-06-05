В Казахстане в библиотеку колледжа пробрался молодой лось (видео)

Поймать лося не удалось – он испугался людей и убежал

В городе Семей (Семипалатинск) в Казахстане в библиотеку спортивного колледжа пробрался лось.

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Как сообщает «Хабар 24», сотрудники спортивного колледжа олимпийского резерва обнаружили животное в библиотеке, куда оно пробралось через окно. При проникновении в здание лось разбил окно и повредил кабель.

Очевидцы выложили видео с лосем в соцсети. Отмечается, что незадолго до этого животное горожане видели в районе железнодорожного вокзала - неподалеку от самого колледжа.

На место вызвали сотрудников биологического центра и правоохранителей. Они прибыли, однако лосю удалось от них скрыться.

«К нам обратились горожане, обнаружившие лося в помещении колледжа. Мы приехали на место. Это был молодой дикий лось и, скорее всего, самка, так как у животного нет рогов. Но толпа людей напугала его. В тот момент, когда сотрудник в ярком жилете стал приближаться, лось убежал, выпрыгнув через окно», - рассказали в биологическом центре Семея.

Позже горожане заметили лося уже в другом районе, но в вблизи все той же железной дороги, по которой, судя по всему, лось и пришел в город.

Ранее сообщалось, что на Южном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил лося.