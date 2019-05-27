Экологи передали министру европейские примеры внедрения экологического налога

Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии.

Экологический налог в Украине работает неэффективно, только в прошлом году предприятия страны заплатили более четырех миллиардов гривен этого налога. Однако, больше половины из них осела в госбюджете, хотя должна пойти на экологические программы в регионах.

Экологи уверены, что это небрежное использование средств, которое не улучшают состояние экологии необходимо прекратить. Для этого нужно обращаться к европейскому опыту. Об этом сообщили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

Так, по словам промышленного эколога, Владислава Варнавского, средства должны идти непосредственно на реализацию экологических модернизаций предприятий, минуя фонды.

"Я считаю, что не нужно никаких отдельных фондов, которыми управляют какие-то люди или какие-то союзы. Лучше всего это работает автоматически, как, например, возврат НДС, когда предприятие само берет на себя ответственность. Мы стремимся использовать эти деньги на улучшение ситуации в месте возникновения проблемы, а не в прекращении последствий, к которым привела эта проблема", – заявил Варнавский.

Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога, в ходе форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии.

По словам Варнавского, европейский опыт может быть крайне полезным для Украины.

"Мы передаем европейский опыт, который очень большой. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", – заявил Варнавский.

Экологи также отмечают, что средства эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на минимизацию вредных выбросов, с помощью модернизации предприятий.