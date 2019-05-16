Министр экологии заявил о неправильном распределении средств от экологического налога

Семерак заявил, что эти деньги используются неэффективно и нуждаются в пересчете.

Механизм распределения, действующего эконалога требует пересмотра, так как он не устремляется непосредственно на экологические цели, об этом заявили участники глобального экономического форума при поддержке ООН, который состоялся в Киеве, сообщает "5 канал".

Так, по словам министра окружающей среды Остапа Семерака, большая часть средств экологического налога идет не на экологию, а на другие цели.

"Сегодня в Украине 45 процентов средств, которые уплачиваются от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на охрану здоровья, на окружающую среду, на строительство дорог. Это неправильно", – заявил Семерак.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде уже зарегистрированы новые законодательные инициативы, которые позитивно оценивает бизнес.

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Так по словам начальника управления по охране окружающей среды компании "Метинвест" Владислава Варнавського реформа эконалога позволит сделать экологический налог действительно эффективным.

"Законопроекты довольно простые, и они предлагают использовать до 70 процентов экологического налога на экологические проекты предприятий. То есть, предприятие принимает решение о том, что оно будет реализовать проект, инвестирует собственные средства, и когда проект завершен, уже подписаны документы о вводе в эксплуатацию, предприятие оставляет в своем распоряжении ту часть эконалога, которая может покрыть эти расходы", – заявил Варнавский.

Ранее, международная компания "Арселормиттал Кривой Рог" заявила, что несмотря на то, что платежи по экологическому налогу растут, они не используются в Украине на природоохранные цели.

При этом большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию.

Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды, считает финансовый директор "Арселормиттал Кривой Рог" Сергей Плечико.