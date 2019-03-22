Пламя охватило Херсон с обеих сторон: в поджогах камыша подозревают браконьеров (фото, видео)

Всего в экосистемах области с начала года произошло уже более 150 пожаров. Власти области объявили награду в 50 тысяч гривен за поимку каждого поджигателя.

Пять гектаров камыша и сухостоя выгорело в Херсоне во время пожара, начавшегося 21 марта на окраинах города.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала пресс-секретарь Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Квита Заобурная.

«Сейчас пожар локализован. Задействованы три единицы техники и 15 сотрудников», - рассказала Заобурная.

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По ее словам, возгорание началось на берегу Днепра возле села Антоновка, расположенного на окраинах Херсона. Потом огонь перекинулся на заросли на берегу реки Веревчина (притока Днепра) возле городского микрорайона Шуменский.

Одна из основных версий причины пожара – поджоги камыша браконьерами. Сегодня глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев на своей странице в «Фейсбуке» объявил о награде за поимку поджигателей.

«Вчера пламя охватило Херсон с обеих сторон: горели плавни на другом берегу Днепра напротив парка Славы и в Шуменском микрорайоне города. Службы ГСЧС работают над тушением пожара, но все это борьба с последствиями. Нужно привлечь виновных к ответственности! Если Вам стало известно о нарушителях, или Вы стали свидетелем этого преступления над природой, сообщайте в правоохранительные органы. Мы объявляем вознаграждение в размере 50 000 гривен за каждого поджигателя камыша», - написал Гордеев.

Как уточнила Заобурная, всего с начала года на природных объектах Херсонской области произошел 151 пожар на площади около 75 га.

По словам экологов, браконьеры поджигают камыш на реках, чтобы облегчить незаконный лов крупной рыбы, нерестящейся в плавнях. Такие пожары наносят огромный вред экосистеме, восстановлений которой занимает несколько лет.