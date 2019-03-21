В Одесской области выгорело 6 тысяч гектаров заповедной Тарутинской степи (фото, видео)

Эколог Иван Русев предполагает, что пожары организованы намерено. Ущерб составляет десятки миллионов гривен.

В Одесской области выгорело 6 тыс. га заповедной Тарутинской степи.

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Об этом сегодня в Facebook сообщил эколог, бывший директор национального природного парка заповедника «Тузловские лиманы» Иван Русев.

По его словам, информация о пожаре в Тарутинской степи администрации заповедника поступила по телефону от местного жителя 19 марта. После сообщения группа НПП «Тузловские лиманы» оперативно выехала на место, провела обследование, а также осуществила соответствующие съемки квадрокоптером. Установлено, что пожары в заповедной степи проходили в несколько этапов.

«Всего сгорело около 6 тыс. га, как заповедной – территория ландшафтного заказника «Тарутинская степь», так и прилегающих к ней участков дикой степи, которая была нами предложена для включения в национальный природный парк «Тарутинская степь». Ущерб от пожаров для природных экосистем и биоразнообразия исчисляется десятками миллионов», - написал Русев.

Эколог отмечает, что тушить пожар в степи намного легче, чем, например, в плавнях Днестра, где недавно выгорело в разных местах около 1 тыс. га. При этом, по его словам, в степи никто и не предпринимал действий по ликвидации пожара. Эколог предполагает, что пожары организованы намерено.

«С умыслом подготовки для дальнейшей преступной распашки, как это уже было в августе 2016 года под эгидой нерадивых генералов, пожелавших обогатиться (Эколог утверждает, что к поджогам с целью высвобождения земли под распашку имеют отношение военные – УНИАН).», - отметил Русев.

Он обнародовал фотографии, на которых запечатлена сгоревшая заповедная степь и то, какой она была в прошлом году весной, а также – видео с «ужасами масштабов уничтожения заповедной Тарутинской степи».

По данным экологов, основная ценность заказника – экосистемы разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыльных целинных и вторичных степей. Из обитающих здесь животных почти 40 видов занесено в Красную книгу Украины. В заказнике водятся, в частности, редкие виды птиц, а также мышовка степная (южная), популяция которой здесь является одной из последних в Украине.

Справка УНИАН. Тарутинская степь – один из крупнейших сохранившихся в Украине фрагментов степной экосистемы, объект природно-заповедного фонда Одесской области, ландшафтный заказник местного значения.

Заказник расположен в Тарутинском районе Одесской области. Находится в постоянном пользовании Веселодолинского сельского совета.

Заказник занимает часть территории бывшего Тарутинского военного полигона, созданного в 1946 году. В его состав вошли земли сельскохозяйственного назначения, а также нескольких отселенных после его создания сел. В 2005 году было принято решение о ликвидации полигона. С тех пор продолжается противостояние Тарутинской РГА и Министерства обороны за право распоряжаться землями бывшего полигона.