Newsweek: Дикая жизнь процветает в радиоактивном Чернобыле без людей

Американские ученые выявили ряд редких видов в зоне отчуждения, но сомневаются, что туда смогут вернуться люди.

Слово «Чернобыль» обычно ассоциируется со страшными изображениями развалившихся зданий, давно брошенных жителями, которые бежали от ядерного заражения. Но этот регион в Украине совсем не пустынный. Исследования обнаружили богатое многообразие животных в зоне отчуждения: от орлов до выдр.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что в Чернобыле в 1986 году произошел взрыв на атомной электростанции, который считают худшей ядерной катастрофой в истории. Тогда люди покинули район площадью около 1,6 тысячи квадратных километров на севере от Киева. Но теперь ученых поражает многообразие животных, которые населяют зону отчуждения в Украине.

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Чтобы исследовать популяцию некрофагов в зоне, ученые из Университета Джорджии привязали рыбу к различному мусора и поломанным веткам деревьев в 83 районах вдоль реки Припять, а также возле оросительных каналов, построенных фермерами в начале 20-го века. Выбор мест был продиктован тем, как туши мертвой рыбы река выбрасывает на побережье в природе. Приманку размещали с интервалом в километр, чтобы животные не решили, что еда всегда будет появляться в конкретном районе. Также исследователи установили камеры, чтобы запечатлеть животных, привлеченных рыбой.

Через неделю 98% всех тушь исчезли. Снимки зафиксировали 10 видов млекопитающих и 5 видов птиц, которые соблазнились на приманку. Среди них были мыши, малые ласки, американские норки, евразийские выдры, лесные куницы, енотовидные собаки, лисы, волки, евразийские сойки, сороки, вороны, серые совы и орланы-белохвосты. В целом эксперименты показали, что хищники, то есть животные, чья диета на 30-70% состоит из мяса, чаще всего приходили по рыбу.

Команда ученых также сравнила животных возле Припяти и возле каналов, а также подсчитала, сколько их было и как быстро они приходили за едой. Это привело исследователей к выводу, что зона отчуждения на самом деле «поддерживает очень разнообразное и эффективное сообщество позвоночных некрофагов». Кто что ест зависит от местности. К примеру, некрофаги чаще ищут пропитание возле рек, потому что там легче найти рыбу. Ученые пояснили, что их выводы важны, потому что некрофаги сильно влияют на более широкую пищевую цепь, соединяя различные экосистемы. В 2015 году экологи впервые обнаружили, что животные, такие как серые волки, населяют радиоактивную зону отчуждения.

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«Мы видели доказательства многообразия дикой природы в зоне отчуждения во время наших предыдущих исследований. Но сейчас нам впервые удалось снять орлана-белохвоста, американскую норку и выдру», – сказал соавтор американского исследования Джеймс Бисли.

«Принято считать, что рыба и другие водные существа остаются в водной экосистеме. Но это исследование показало нам, что если определенное количество мертвой рыбы попадает на берег, существует целая группа наземных и полуводных видов, которые переносят эту водяную пищу на сушу», - добавил он.

Некрофаги, исследованые американскими учеными, - не единственные жители Чернобыля. В 2018 году The Guardian зафиксировало около 300 бродячих собак в зоне отчуждения. Во время эвакуации после аварии на Чернобыльской АЭС местным жителям запрещали брать с собой домашних животных. Большинство из них были отстреляны. А те, кто выжил, остались в зоне и дали потомство. Что касается людей, ты остается невыясненным, смогут ли они хоть когда безопасно вернуться в Чернобыль.