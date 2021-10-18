Из 750 номинантов со всего мира эксперты выбрали 15 финалистов, которые имели наибольший потенциал положительного влияния на людей и природу. Победителей выбирали после консультаций с учеными и экспертами из природозащитных организаций.

Впервые в Лондоне состоялась первая церемония награждения премии Earthshot Prize, которую основали герцоги Кембриджские. Пять лауреатов получили по миллиону фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за борьбу с экологическими проблемами.

Как сообщает Громадське со ссылкой на пресс-релиз премии, совет премии на протяжении 10 месяцев изучал 750 номинантов со всего мира, которые могли бы претендовать на награду. В результате эксперты выбрали 15 финалистов, которые имели наибольший потенциал положительного влияния на людей и природу. Победителей выбирали после консультаций с учеными и экспертами из природозащитных организаций.

В номинации "Защита и восстановление природы" победителем стала Коста-Рика. В 1990-х годах в стране массово вырубали леса, но сейчас в стране увеличилось количество деревьев благодаря новой программе. Правительство платит гражданам за высадку деревьев, защиту лесов и восстановление экосистем.

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Индийская компания Tachakar победила в категории "Очистка воздуха". Предприятие разработало технологию, которая превращает остатки урожая и другие сельскохозяйственные отходы в удобрения. Так Видют Мохан хочет, чтобы фермеры не сжигали отходы и не загрязняли воздух. По данным Earthshot Prize, технология уменьшает выбросы дыма на 98%.

В номинации "Восстановление океана" победителями стали двое лучших друзей. Сэм Тейхер и Гатор Гальперн основали проект Coral Vita, в рамках которого восстанавливают коралловые рифы на Багамских островах. Друзья выращивают кораллы на суше, а затем пересаживают в океане.

Центры пищевых отходов в Милане победили в категории "Постройте мир без отходов". Такие центры с 2019 года собирают неиспользованные продукты из супермаркетов, столовых компаний и передают их организациям, раздают еду нуждающимся людям. В городе есть три центра пищевых отходов, которые за год спасают около 130 тонн пищи или 350 кг за день. К 2030 году в Милане хотят вдвое сократить количество пищевых отходов.

В пятой номинации "Исправление климата" победила технология AEM Electrolyser, над которой работали представители Германии, Таиланда и Италии. Технологию придумали в компании Enapter, которую соосновала Вайтеа Кован — остров в Тихом океане, где она родилась, пострадал от изменений климата. Технология использует возобновляемую энергию для производства водорода с помощью расщепления воды на водород и кислород.

Отметим, премию Earthshot Prize учредили в начале 2020 года. Ежегодно герцоги планируют награждать по 5 человек, которые борются с экопроблемами. Ежегодно церемония награждения будет проходить в другом городе. В 2022-м она должна состояться в США.

На церемонию в Лондоне присоединились ведущий-натуралист Дэвид Аттенборо, а также артисты Эмма Уотсон, Эд Ширан, Эмма Томпсон и другие.

Ни один артист не использовал самолеты, чтобы добраться на церемонию. Во время выступлений певцов 60 велосипедистов вырабатывали электроэнергию. Организаторы заявляют, что сцену построили без использования пластика, а гостей просили выбирать наряды с учетом влияния на природу. Так, актриса Эмма Уотсон была в платье, которое сделали из 10 старых платьев.

Герцоги Кембриджские также посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards. Королевская чета выступила с речью.

Кейт Миддлтон для появления на публике надела особое платье. Для очередного публичного появления герцогиня Кембриджская выбрала лавандовое платье длины макси от любимого бренда Alexander McQueen. Широкий блестящий пояс подчеркнул тонкую талию. Такой наряд жена принца Уильяма уже надевала 10 лет назад на одно из мероприятий в Лос-Анджелесе.

Выбор был сделан намеренно: организаторы просили гостей не покупать новый наряд, а поддержать разумное потребление.

Кейт Миддлтон дополнила образ изысканными серьгами-подвесками. Волосы она распустила и уложила локонами. Look завершал макияж с акцентом на глазах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в основании премии с помощью Королевского фонда. Все потому, что ее тематика – охрана окружающей среды, чему часто уделяет внимание супруги.

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Автор: Виктория Гордиенко