В 2022 году страна будет праздновать платиновый юбилей правления Елизаветы II / скриншот из видео
В честь 70-летия британской королевы на троне граждан призывают высаживать деревья.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Одно из них - в Виндзорском дворце уже посадил старший сын королевы, принц Чарльз. Елизавета II сопровождала его и наблюдала за процессом.
В 2022 году страна будет праздновать платиновый юбилей ее правления, 70 лет со дня восшествия на престол. Инициативой по высадке деревьев занимается наследник престола - принц Чарльз призвал приобщаться общины, школы и всех желающих.
В честь 70-летия Елизаветы II на троне граждан призывают высаживать деревья
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