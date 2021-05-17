Инициативой по высадке деревьев занимается наследник престола - принц Чарльз призвал приобщаться общины, школы и всех желающих.

В честь 70-летия британской королевы на троне граждан призывают высаживать деревья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Одно из них - в Виндзорском дворце уже посадил старший сын королевы, принц Чарльз. Елизавета II сопровождала его и наблюдала за процессом.

В 2022 году страна будет праздновать платиновый юбилей ее правления, 70 лет со дня восшествия на престол. Инициативой по высадке деревьев занимается наследник престола - принц Чарльз призвал приобщаться общины, школы и всех желающих.

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Автор: Денис Прядко