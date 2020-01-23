Принц Чарльз: нам нужна новая экономическая модель, иначе планета сгорит (фото, видео)

Принц Чарльз после встречи с Гретой Тунберг отметил, что не хочет, чтобы его внуки - Джордж, Шарлотта, Луи и Арчи, став взрослыми, обвинили его в том, что он сделал недостаточно, чтобы спасти планету.

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященном в этом году проблемам изменения климата. Его Высочество заявил, что только революция в глобальной экономике может спасти планету от климатического кризиса. Он призвал собравшуюся в Давосе финансовую элиту к «смене парадигмы», чтобы предотвратить приближающуюся катастрофу. Он предупредил, что для спасения Земли осталось лишь десять лет.

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«Хотим ли мы войти в историю, как люди, которые не сделали ничего для того, чтобы вовремя отвести мир от края и восстановить баланс, когда мы могли это сделать? Я не хочу… И подумайте на минуточку — что хорошего в сверхбогатстве, заработанном в мире, где бизнес ведется "как обычно", если вы ничего не можете сделать — кроме того, как наблюдать, как он сгорает в катастрофических условиях?», — сказал старший сын королевы Елизаветы II, пишут Факты.

Речь принца была созвучна выступлениям 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Чарльз и Грета пообщались в кулуарах. Это была их первая личная встреча. Тунберг казалась довольной беседой с персоной королевской крови.

Встреча принца Чарльза и Греты проходила под вспышками камер.

«Думаю, вы к камерам привычны», — сказала Грета, отвечая на рукопожатие принца Чарльза.

«Прошло много лет, пока я к этом привык», — ответил принц Чарльз.

«Я все никак не привыкну к этому [вспышкам камер]», — сказала Грета.

После встречи с юной активисткой принц Уэльский в комментарии CNN назвал ее «замечательным человеком», и отметил, что не хочет, чтобы его внуки — Джордж, Шарлотта, Луи и Арчи, став старше, обвинили его в том, что он делает недостаточно, чтобы спасти планету.

Стоит отметить, что принц прилетел в Швейцарию частным чартерным самолетом, поскольку министерский самолет, которым он планировал воспользоваться, был на техосмотре. Таким образом Чарльз ответственен за выброс в атмосферу шести тонн углекислого газа.

Greta Thunberg meets Prince Charles for first time at Davos pic.twitter.com/bgvAUl17wg — The Sun (@TheSun) January 22, 2020

Правда до Давоса он добирался не вертолетом, а на электромобиле Jaguar.