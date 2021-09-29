Долгожданная мировая премьера фильма "Не время умирать" о новых приключениях легендарного спецагента на службе Ее Величества Джеймса Бонда состоялась в Лондоне.

Накануне в Лондоне состоялась премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Выход картины из-за пандемии постоянно переносился, так что премьерный показ стал настоящим светским событием.

По традиции последние премьерные показы фильмов об агенте 007 посещают и представители британской королевской семьи. Так, на красной ковровой дорожке у "Альберт-холла" появились принц Уильям, который является президентом BAFTA, и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз и произвели настоящий фурор.

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Для особого выхода во время пандемии коронавируса члены семьи не надевали маски, поскольку являются полностью вакцинированными.

Для светского выхода 39-летняя герцогиня Кембриджская выбрала платье Jenny Packham в пол, расшитое пайетками и разноцветными камнями. Элегантные серьги от лондонского бренда O'Nitaa и аккуратно зачесанная прическа завершили образ герцогини.

74-летняя Камилла на премьерном показе появилась в голубом платье с нежной вышивкой бисером. Ее образ дополнял белый клатч.

39-летний принц Уильям и 72-летний принц Чарльз выбрали черные лаконичные смокинги.

Отметим, что члены королевской семьи и даже Елизавета II являются ярыми поклонниками "бондианы", а принц Чарльз даже приезжал на съемочную площадку последней части. Перед премьерой фильма о Бонде члены королевской семьи пообщались с исполнителем главной роли — Дэниелом Крейгом, а также с Рами Малеком и Леей Сейду.

"Приятно видеть Джеймса Бонда снова на наших экранах! "Не время умирать" – 25-й фильм о Бонде и последний после 15 лет роли Дэниэла Крэйга. Он демонстрирует вдохновляющую работу актеров, музыкантов, режиссеров, кинематографистов и всех, кто принимал участие в создании такого фильма. Сегодняшняя мировая премьера состоится в пользу благотворительных организаций, поддерживающих действующих и бывших сотрудников трех спецслужб: Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи", - отметили герцоги Кембриджские на свой официальной странице в Instagram.

В числе приглашенных на премьеру также были медицинские работники и военнослужащие.

Отметим, что яркий светский выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма удачно совпал по времени с официальными выходами другого не менее обсуждаемого королевского дуэта — Меган Маркл и принца Гарри. Герцог и герцогиня Сассеские взбудоражили мировую прессу своим трехдневным визитом в Нью-Йорк впервые после рождения их дочери Лилибет.

Напомним, что "Не время умирать" - последний фильм, в котором роль Бонда сыграл Дэниел Крейг.

Впервые актер сыграл этого культового персонажа еще в 2006 году в фильме "Казино Рояль". Всего в карьере Крейга пять фильмов "бондианы".

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Автор: Виктория Гордиенко