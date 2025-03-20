Как оказалось, способность рожать в более позднем возрасте является признаком более медленного старения.

Женщины, которые рожают детей после 33 лет, чаще доживают до 90 лет и дольше по сравнению с теми, кто родил последнего ребенка до 29 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Школы медицины Бостонского университета, опубликованное в журнале Menopause, пишет yourtango.com.

Ученые пришли к выводу, что женщины, которые могут естественным образом иметь детей позже (после 33 лет), имеют больше шансов дожить до глубокой старости.

Однако, как объяснили исследователи, именно способность рожать в более позднем возрасте является признаком более медленного старения, а не намеренное откладывание беременности.

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"Если вы физически откладываете рождение детей, это не поможет долголетию", - отметила профессор биостатистики Бостонского университета и соавтор исследования Паола Себастьяни.

В ходе исследования Себастьяни и ее команда проанализировали данные научной работы коллег из Long Life Family Study, в котором приняли участие 551 семья, многие члены которой дожили до преклонных лет.

Они определили возраст, в котором 462 женщины родили последнего ребенка, и как долго они прожили.

В итоге было обнаружено, что более зрелые матери не только живут дольше, они в два раза чаще доживают до 95 лет или старше.

Исследователи полагают, что у женщин, которые становятся матерями в более позднем возрасте, могут быть генетические варианты, которые замедляют процесс старения и снижают риск возрастных заболеваний, влияющих на фертильность.

Женщины с такими вариантами могут иметь возможность вынашивать детей в течение более длительного периода, что увеличивает их шансы передать эти гены будущим поколениям.

"Эта возможность может быть ключом к пониманию того, почему 85 % женщин доживают до 100 лет и более, а среди мужчин - только 15 %", - отметил другой автор исследования, доктор Томас Перлз.

Напомним, ранее стало известно, в какое время года чаще всего рождаются самые счастливые дети.

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