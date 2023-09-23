Женщину раскритиковали за то, что она потребовала от соседки изменить ее рабочее время и сменить машину, чтобы она не будила ее, когда выходит из дома.

Все любят хорошо высыпаться, и злятся, когда их будят, но одна женщина в своих претензиях зашла слишком далеко. Она возмутилась тем, что ее новая соседка каждое утро прерывает ее сон, уходя на работу рано утром, заводя свою старую машину, чтобы поехать на работу.

Как пишет Mirror, женщина в сети пожаловалась на своих новых соседей – семью с тремя детьми. Женщина, которой нужно много спать из-за состояния психического здоровья, говорит, что мать семейства ее "раздражает и ведет себя эгоистично, работая в "странные" часы".

"Она работает в странные часы и большинство дней уходит из дома на работу в 4:30 утра. Она водит старую машину, и двери скрипят, когда она их открывает. Также она обычно сидит в машине с работающим двигателем 5 минут, прежде чем уехать", - заявила женщина.

Видео дня

Недовольная женщина заявила, что рассказала соседке о своих проблемах со здоровьем и попросила ее изменить часы работы, купить новую машину или припарковаться в другом месте, чтобы ее не беспокоили. Однако, что совершенно логично, ее просьбы остались невыполненными.

"Она сказала, что сожалеет, что беспокоит меня, но не может изменить график работы. Она сказала, что они не могут позволить себе заменить машину, и, поскольку это старая машина, ей нужно прогреть ее, прежде чем куда-то ехать… Она не хочет парковаться вдали от дома и не считает безопасным гулять самостоятельно рано утром без уличных фонарей", - написала возмущенная женщина.

Она утверждает, что теперь ей приходится спать после обеда, а это означает, что она упускает "время для себя".

Ее пост в сети вызвал бурную реакцию читателей, ошеломленных просьбой женщины. В комментариях ей объясняют, что это совершенно нормальный повседневный шум и советуют купить затычки для ушей.

Конфликты с соседями

Ранее женщина поссорилась с соседом из-за того, что она позволила одной из собак помочиться на его дворе.

А другая женщина жалуется на соседку, потому что она "жуткая" и любопытная. Каждый раз, когда кто-то открывает дверь, пока соседка на улице, то она пытается заглянуть внутрь.

Вас также могут заинтересовать новости: