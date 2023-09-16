Кошмарные соседи постоянно заглядывают в окно, чем очень раздражают.

Женщина пожаловалась на соседку, потому что она "жуткая" и любопытная. Каждый раз, когда кто-то открывает дверь, пока соседка на улице, то она пытается заглянуть внутрь.

По словам пострадавшей женщины, соседка "одержима" этим и плохо скрывает свои действия. Хуже всего то, что ее дети делают то же самое.

"Это самое странное и очевидное поведение. Я даже взяла за правило не открывать слишком сильно жалюзи, потому что заметила, как она медленно проходят мимо, чтобы заглянуть. Мы с ней здороваемся, но больше ничего не говорим, потому что она нас сбивает с толку своим поведением. Я даже заметила, что ее дети делают то же самое и тоже пытаются заглянуть в наш дом. Я не думаю, что это повод звонить управляющему, но определенно неприятно чувствовать, что за тобой наблюдают", - объяснила женщина.

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Многие пользователи соцсетей поддержали женщину и отметили, что выглядит так, будто у соседки нет своей жизни.

"Подобное поведение соседей типично для тех, у кого на самом деле нет жизни. Именно так у них развивается сумасшедшее навязчивое поведение", - прокомментировал один человек. Еще один читатель ответил: "Я думаю, что вы, возможно, правы! Она мама-домохозяйка и я сомневаюсь, что работает удаленно дома. Ей, вероятно, одиноко или скучно".

Ранее УНИАН писал, что женщине настолько надоело, что соседские кошки используют ее сад в качестве лотка, что она потребовала, чтобы владелец домашних животных "по очереди разбирался" с беспорядком в ее саду.

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