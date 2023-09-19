Признание вызвало бурную дискуссию в Интернете: многие домовладельцы раскритиковали собачницу за то, что она позволила собаке писать на лужайках у людей.

По словам одной собачницы, у нее была особенно неприятная конфронтация с соседом, который вышел из дома и "кричал" на нее за то, что она позволила одной из собак пописать на их лужайке.

Сосед, о котором идет речь, заявил, что это "убивает лужайку" и является "грубым". Однако женщина не считала, что она неправа, потому что они "всегда подбирают какашки". Она также пояснила, что собака не всегда возвращается в одно и то же место, чтобы пописать, поскольку кто-то заметил, что это "определенно убьет траву", пишет mirror.

Признание вызвало бурную дискуссию в Интернете: многие домовладельцы раскритиковали собачницу за то, что она позволила собаке писать на лужайках у людей. На Reddit один пользователь написал: "Проблема в том, что ваша собака не единственная, кто гадит в траве. Вы проходите мимо. Ваш щенок замечает место и метит его мочой. Он/она охраняет территорию. Следующая собака приходит, улавливает запах и снова мажет то же самое место. Теперь у вас двойная доза". Другой согласился, просто сказав: "Я ненавижу таких, как ты".

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Однако другие считали, что выгульщица собак не виновата: один человек сказал: "Собаки писают на газоны. Это нормальная вещь. Если вы не хотите, чтобы собака писала на ваш газон, я рекомендую переехать куда-нибудь, где нет соседей". Второй согласился, добавив: "Животные писают на нее, будь то собака, которую вы гуляете, или дикое животное. Никогда не понимал людей, суетящихся по этому поводу. Конечно, если они писают в одно и то же место, это проблема, но не если это случайно. Просто держите собаку подальше от ее лужайки, идя вперед".

Прочитав комментарии, собачница сказала, что у нее "взорвался мозг". Анонимный человек объяснил, что они родом из маленького городка, где "все собаки делали это".

Конфликты между соседями из-за домашних любимцев

Одной женщине настолько надоело, что соседские кошки используют ее сад в качестве туалетного лотка, что она даже потребовала, чтобы владелец домашних животных "по очереди разбирался" с беспорядком в ее саду, но сосед отказался.

Одна женщина, узнав, что ее сосед разрешил своей собаке пописать в их саду, пришла в ярость. На Reddit домовладелица рассказала, что им пришлось установить секретную камеру видеонаблюдения, чтобы поймать соседку с поличным.

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