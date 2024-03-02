Эти продукты богаты питательными веществами, содержат мало калорий и много белка и клетчатки.

Женщина, которая длительное время боролась с лишним весом, смогла сбросить 45 килограммов с помощью специальной "энергетической диеты" и рассказала о 6 основных продуктах в своем рационе, которые помогли ей похудеть.

Как пишет Eat This, Шоне Хейс из штата Мэриленд удалось похудеть со 125 до 80 килограммов, перейдя от подсчета калорий к употреблению высокоэнергетических продуктов.

Как отмечает доктор медицинских наук Нил Барнард, анализируя опыт Хейс, попытка сбросить ненужные килограммы с помощью ограничения калорий часто приводит к тяге к потреблению и импульсивному перееданию, а после окончания диеты вес часто возвращается, иногда за пределы исходной точки. потеря веса еще больше разочаровывает.

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В то же время преимущество диеты Power Foods заключается в трех ключевых качествах "энергетических продуктов". Они заставляют вас чувствовать себя удовлетворенными, потребляя меньше калорий, они задерживают калории в пищеварительном тракте до их усвоения и ускоряют метаболизм, поэтому вы сжигаете калории быстрее даже через несколько часов после окончания еды.

Шесть основных продуктов питания помогли Хейс похудеть:

корица,

ягоды,

овсянка,

чечевица,

фасоль

листовая зелень (например, капуста, капуста и шпинат).

Эти продукты богаты питательными веществами, содержат мало калорий и содержат много белка и клетчатки. Она потребляет их ежедневно, чтобы поддерживать свое здоровье и вес.

Например, на завтрак она ест овсяные хлопья с корицей и черникой или ягодный смузи с капустой, шпинатом и имбирем. На обед Хейс ест зеленый салат с помидорами, цветным болгарским перцем, фасолью или чечевицей, заправленный бальзамическим уксусом. На ужин она готовит себе жареный сладкий картофель, брокколи, брюссельскую капусту, лук-шалот и нут, поливая его чесночно-горчичным соусом.

Ранее УНИАН рассказывал историю женщины, которая смогла похудеть на 98 кг с помощью одной ежедневной закуски. Добавление миндаля в рацион помогло ей отказаться от лекарств от диабета и сбросить лишний вес.

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