Женщина десятилетиями работала в сфере маркетинга, пока стрессом не довела себя до ожирения. Фотка в бикини заставила ее объявить войну жиру.

Женщина с детства ненавидела физкультуру, но смогла сбросить 25 килограммов благодаря тому, что нашла собственный путь в еде и физической активности.

Речь идет об истории британки Фионы Доусон, которая почти после года размышлений уволилась с руководящей должности в розничной сети одежды-люкс, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Она рассказала о своем пути The Telegraph.

Женщина десятилетиями шла к высокой должности, но постоянный стресс, который она получала из-за специфики работы в сфере маркетинга, довел ее до ожирения. Однажды, во время медового месяца с мужем в Канаде, она обратила внимание на собственное фото в нижнем белье.

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"Я знала, что у меня немного большой размер, но не осознавала ужас ситуации по-настоящему, пока не увидела свои фотографии. Когда я вернулась в Великобританию, я решила, что собираюсь посвятить свое время физическим упражнениям с персональным тренером и наладить свое питание", - рассказала Фиона.

Уже за первые полгода она смогла похудеть примерно на 25 кг, концентрируясь на том, чтобы быть здоровой.

"Все началось с упражнений. Я научился некоторым базовым домашним силовым упражнениям с гантелями и штангой. Я также начал больше ходить пешком, что постепенно переросло в бег на 5 км три раза в неделю. Я не могла поверить, что со временем начала любить физические упражнения", - призналась британка.

По ее словам, они с детства ненавидела спорт, и еще в школьные времена делала все, чтобы пропустить уроки физкультуры. Однако заметные изменения в весе и "новые" изгибы фигуры, которые начали заметно меняться после того, как она занялась спортом, дали дополнительную мотивацию.

Сейчас в свои 53 года Фиона перестала бегать из-за проблем с суставами (в 50 ей заменили тазобедренный сустав), но она сохраняет физическую активность. "В свои 53 года я все еще прохожу от 12 000 до 14 000 шагов в день и обычно делаю три силовые тренировки в неделю", - уточнила она.

Что касается еды, Фиона говорит, что у нее никогда не было проблем с выбором. Причиной лишнего веса были неконтролируемые порции пищи. "Моей проблемой был контроль порций. Каждый вечер я съедала столько же, сколько и мой муж, но он намного крепче и крупнее меня, поэтому может съесть гораздо больше", - указала женщина.

Ее выход из ситуации заключался в подсчете калорий. Такой метод позволял контролировать порции, есть достаточное количество полезных макроэлементов (белков, клетчатки, витаминов и так далее), и при этом позволять себе что-то сладкое.

"Я всегда был организованным человеком, и когда я точно знаю, что я ем, мне намного легче поддерживать дефицит калорий. Поэтому в девяти случаях из 10, куда бы я ни пошла, я беру с собой упакованный ланч, даже если это парикмахерская. Конечно, время от времени я могу купить готовую пиццу, потому что это удобно, или же помехой становятся личные социальные планы", - утверждает она.

По словам Фионы, сейчас она довольна своей жизнью и результатом. В профессиональном плане она сменила работу на специалиста по здоровому питанию в супермаркете, поэтому может помогать советами другим и получать меньше стресса, а в плане здоровья - смогла сбросить около 25 килограммов. Этому не помешала даже менопауза, которая началась у Фионы со смертью мамы.

Примеры приемов пищи Фионы

Ее типичный завтрак: омлет из трех яиц с тремя медальонами бекона, 25 г брынзы, двумя вялеными помидорами и горстью шпината.

Перекусы: шоколадный протеиновый батончик, один банан, взвешенная порция орехов, домашнее маленькое латте с миндальным молоком (на выбор).

Обед: многосемянный бублик с кусочками куриной грудки, 30 г авокадо и листьев салата, чечевичные чипсы, Babybel light, горсть помидоров черри.

Закуски: сацума, яблоко.

Ужин: курица в арахисовом масле и цельнозерновой рис с мини-палочкой шоколадного мороженого для пудинга.

Перекусы: полезные снеки или пачка из четырех мини-батончиков "Джемми Доджерс".

Главные советы от Фионы тем, кто хочет похудеть:

Планируйте свое еженедельное питание, чтобы знать, что и когда есть, и не сталкиваться с ситуацией, когда на обед остаются лишь бутерброды. Запланируйте свои тренировки. Можно вести личный дневник и записывать там свои шаги по дням, а также другие физические нагрузки. Отслеживайте размеры своего тела. Вместо того чтобы смотреть на цифру весов, Фиона советует ориентироваться на сантиметр - он вернее подскажет, где и как вы похудели.

Вот как Фиона выглядит сейчас:

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