Хороший уход за полостью рта может уменьшить вероятность появления тех или иных пятен.

Существует ряд причин, которые могут привести к изменению цвета зубов. Определение точной причины поможет улучшить оттенок вашей улыбки.

Как пишет The Sun, ортодонт Халед Касем раскрыл разницу между цветами зубов.

1. Желтый

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Зубы естественным образом с возрастом становятся более желтыми, поскольку белая эмаль на поверхности зубов со временем изнашивается, обнажая желтую сердцевину под ней. Но это также результат того, что мы едим, и нашего внимания к уходу за полостью рта.

2. Фиолетовый

Если у вас фиолетовые зубы, обычно это происходит только потому, что вы выпили красное вино.

"Если вы не уверены, откуда взялись пятна, лучше всего проконсультироваться со своим стоматологом", - отметил доктор.

3. Серый

Когда зубы становятся серыми, это может быть связано с прекращением их кровоснабжения.

4. Черный

Любые признаки черного цвета зубов должны быть исследованы, поскольку они предполагают "высокий уровень разрушения", - предупредил специалист.

Как избежать окрашивания зубов - советы

Хороший уход за полостью рта может уменьшить вероятность появления тех или иных пятен. Также важно ограничить потребление продуктов и напитков, вызывающих окрашивание зубов.

Кроме того, специалисты рекомендуют отбеливать зубы и бросить курить, так как это ускоряет появление пятен и вызывает десятки других заболеваний, включая рак ротовой полости.

Ранее УНИАН писал, чего нельзя делать, если вы действительно хотите похудеть.

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