Существует ряд причин, которые могут привести к изменению цвета зубов. Определение точной причины поможет улучшить оттенок вашей улыбки.
Как пишет The Sun, ортодонт Халед Касем раскрыл разницу между цветами зубов.
1. Желтый
Зубы естественным образом с возрастом становятся более желтыми, поскольку белая эмаль на поверхности зубов со временем изнашивается, обнажая желтую сердцевину под ней. Но это также результат того, что мы едим, и нашего внимания к уходу за полостью рта.
2. Фиолетовый
Если у вас фиолетовые зубы, обычно это происходит только потому, что вы выпили красное вино.
"Если вы не уверены, откуда взялись пятна, лучше всего проконсультироваться со своим стоматологом", - отметил доктор.
3. Серый
Когда зубы становятся серыми, это может быть связано с прекращением их кровоснабжения.
4. Черный
Любые признаки черного цвета зубов должны быть исследованы, поскольку они предполагают "высокий уровень разрушения", - предупредил специалист.
Как избежать окрашивания зубов - советы
Хороший уход за полостью рта может уменьшить вероятность появления тех или иных пятен. Также важно ограничить потребление продуктов и напитков, вызывающих окрашивание зубов.
Кроме того, специалисты рекомендуют отбеливать зубы и бросить курить, так как это ускоряет появление пятен и вызывает десятки других заболеваний, включая рак ротовой полости.
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