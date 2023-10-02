Они скроют ваш реальный возраст.

Стилист Андрей Попов рассказал, какие вещи и оттенки могут реально омолодить женщину после 40 лет. Присмотритесь к ним, если хотите даже в зрелом возрасте выглядеть эффектно и стильно.

По словам эксперта, в первую очередь стоит приобрести вещи пастельных тонов, так как они действительно омолаживают - светло-бежевый, палевая роза. А вот очень ярких цветов стоит избегать.

Как рассказал Попов в интервью УНИАН, идеально подчеркнут фигуру и "отнимут" несколько лет брюки с высокой посадкой. Это могут быть палаццо или багги.

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В-третьих, это ультрамодные цвирус-шарфики. Они очень тоненькие и прикрывают все возрастные недочеты. То есть с их помощью вы можете скрыть недостатки на шее и создать стильный образ.

"На четвертое место я бы поставил усиленную линию плеча. Присмотритесь к пиджакам, блузам, кофтам с наплечниками. Главное, чтобы плечо было немного шире, чем является в природе, и держало форму", - говорит стилист.

И закрывает пятерку лидеров обувь с камнями, перьями, цветами. Их можно интегрировать в любой образ.

Ранее УНИАН назвал топ самых стильных причесок для женщин после 40.

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