Доктор медицинских наук Анджела Гласнапп развеяла самый известный миф о сбрасывании лишних килограммов.

Существует распространенное заблуждение, которое, по мнению медиков, мешает людям сбрасывать лишние килограмммы.

Как говорится в материале Aol, доктор медицинских наук, бариатрический хирург из Нью-Йоркской бариатрической группы Анджела Гласнапп, утверждает, что существует один распространенный миф об ожирении, который многие считают абсолютно верным.

"Распространенным заблуждением является то, что ожирение — это выбор образа жизни и что люди могут худеть, просто соблюдая диету и занимаясь спортом. Исследования ожирения доказали, что это не так. Ожирение — это болезнь, во многом похожая на рак, диабет и высокое кровяное давление, и пациенты с ожирением заслуживают эффективного лечения", — говорит она.

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Доктор объясняет, что существует часть мозга, называемая гипоталамусом, которая отвечает за поддержание баланса тела в гомеостазе. "Другими словами, это регуляторный центр вашего тела. Гипоталамус помогает управлять температурой вашего тела, голодом и жаждой, настроением, половым влечением, кровяным давлением и сном", — говорит она. Она объясняет, что "заданная точка" — это вес, который мозг генетически запрограммирован защищать. У людей, страдающих ожирением, заданное значение слишком велико, что и является сутью заболевания.

"Когда эти пациенты пытаются сесть на диету, чтобы похудеть, их мозг ощущает дефицит калорий и компенсирует это за счет увеличения гормонов голода, снижения гормонов "сытости" и замедления метаболизма. Так что не недостаток силы воли мешает пациентам с ожирением похудеть. Их тела буквально борются с ними и саботируют их собственные усилия по снижению веса", — объясняет доктор.

Доктор медицинских наук, бариатрический хирург и эксперт по снижению веса в Институте визуальной хирургии и MedSpa Беверли-Хиллз Крис Морган, утверждает, что существует несколько причин, по которым похудеть сложно. В связи с выводами доктора Гласнаппа он говорит, что генетика и скорость метаболизма могут затруднить похудение. Он также говорит, что существуют некоторые заболевания, такие как гормональный дисбаланс или прием лекарств от определенных проблем со здоровьем, которые могут затруднить потерю веса.

Другие причины, по которым может быть трудно похудеть, включают образ жизни (например, работа, требующая сидения весь день или отсутствие доступа к здоровой пище), эмоциональный и психологический стресс (который может привести к перееданию), недостаток образования (незнание того, как выглядит правильное питание и контроль порций) и культурных факторов (например, проживание в семье, где фаст-фуд является нормой).

Принимая все это во внимание, оба врача утверждают, что людям, пытающимся похудеть, следует избегать нескольких привычек, поскольку это затруднит достижение их цели. Но, по словам доктора Морган, главное, чего следует избегать, — это чрезмерного ограничения калорий. "Сильное ограничение потребления калорий может замедлить обмен веществ и вызвать потерю мышечной массы, что затруднит поддержание долгосрочной потери веса. Это также может привести к дефициту питательных веществ", — говорит эксперт.

Научные исследования подтверждают это и показывают, что ограничение калорий замедляет обмен веществ. Любой, кто пытается похудеть, должен знать, что поддержание дефицита калорий важно, но доведение этого до крайности приведет к обратным результатам.

Когда вы планируете приемы пищи и перекусов, доктор Гласнапп советует свести к минимуму простые углеводы и сахар, которые организм легко превращает в жир. Вместо этого она советует сосредоточиться на употреблении продуктов, богатых клетчаткой и нежирным белком, стремясь съедать от 80 до 100 граммов белка в день.

Чтобы помочь достичь этих целей, доктор Гласнапп советует избегать еды, когда вы отвлекаетесь, например, когда смотрите телевизор или за компьютером. Она добавляет, что это также может помочь придерживаться графика приема пищи и планировать приемы пищи и перекусы.

Оба врача говорят, что еще одна привычка, которой важно избегать, — это негативный разговор с самим собой. "Негативный разговор с самим собой и неуверенность в себе могут подорвать вашу мотивацию и уверенность, что затруднит достижение ваших целей по снижению веса. Важно развивать позитивный настрой", — говорит доктор Морган.

Борьба с лишний весом

Ранее УНИАН писал о том, что врач поделился простым способом, как сбросить лишние килограммы. Специалист пояснил, что попытка похудеть может быть трудной, особенно если вы не можете понять, почему диета не работает.

Даже если вы ведете активный образ жизни и придерживаетесь здорового питания, иногда лишний вес просто не хочет уходить. В связи с этим специалист поделился одним простым способом сбросить лишние килограммы, и он заключается только в употреблении дополнительного белка.

Фитнес-тренер раскрыл секрет борьбы с лишним весом. Тренер рассказал, как разминаться перед прогулками.

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