Хозяюшка подробно рассказала о своем хитром методе и собрала миллионы лайков.

Нет ничего более неприятного в домашних делах, чем попытки сложить постельное белье. Хозяюшки всегда ищут хитрые способы аккуратно сложить его.

Женщина показал на видео очень эффективный метод складывания постельного белья. Сначала она поднимает два нижних угла простыни. Затем она заправила нижние углы внутрь верхних углов.

После этого она сводит боковые края к середине так, чтобы они аккуратно соприкасались, а затем сгибает нижнюю треть белья к центру. Она снова складывает его, а затем загибает верхнюю треть поверх полученного "конверта". Дальше она слегка сгибает два конца, а затем складывает один во второй.

Видео в соцсетях просмотрели более 11 миллионов человек. Кроме того, многие пользователи оценили этот лайфхак.

"Отличный совет, я никогда не знал, как складывать простыни, я просто скручиваю их!" - написал один из пользователей.

Еще один отметил: "Всегда хлопотно складывать простыни! Хотя выглядит это круто!".

Ранее УНИАН писал, что женщина рассказала, как ей удалось сохранить свои перьевые подушки в идеальном состоянии почти 40 лет.

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