В сети поделились действенными методами из жизни.

Многие люди жалуются на "бытовую забывчивость" и тревожность, связанную с ней. Например, человек может несколько раз возвращаться домой, чтобы проверить, действительно ли он выключил газ или отключил утюг.

Пользователи форума Reddit поделились простыми советами, которые помогли им частично справиться со страхом забыть о выполненном действии. Один из них советует во время выполнения действия, о котором вы часто забываете, смотреть на предмет в течение 3-5 секунд.

"Когда я запираю входную дверь, я всегда смотрю на ключ, повернутый в замке, в течение нескольких секунд, чтобы потом в машине не думать о том, закрыл ли я ее. То же самое с закладыванием стирального порошка в стиральную машину (я часто не могу вспомнить, положил ли я его). То же самое при установке будильника на утро", - пишет он.

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В комментариях советуют проговаривать, что вы делаете в этот момент, чтобы не забыть. "Я говорю что-то вроде "дверь заперта", "газовая плита выключена" или что-то еще. Кажется, это помогает вспомнить", - пишет другой пользователь.

Похожим методом делится другой комментатор - он указывает рукой на предмет и называет его местоположение: "Недавно я использовал фразу: "Смотри, я запер дверь! Моя дверь заперта!". Я говорю это так, будто удивлен, что вижу это, - громко, указывая на дверь. Это сработало!".

Есть и более интересный метод - сделать что-то необычное в момент выполнения действия, о котором вы забываете. "Например, поднять ногу с земли, пока вы запираете дверь", - предлагают в сети.

Не забыли и о самом известном способе - сделать фото. "Я просто фотографирую его. Отправляясь за границу в путешествие, сидя в такси, я думаю "закрыл ли я дверь?". И могу просто проверить фото", - пишет один из пользователей.

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