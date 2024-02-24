Она уже даже попыталась вместо перекусов чистить зубы ночью, но есть все равно хотелось.

На британском форуме Reddit девушка взволновала сеть вопросом: как перестать объедаться на ночь, если постоянно хочешь есть после 9 вечера.

Она перепробовала разные методы. Даже чистила зубы, чтобы не чувствовать сильный голод и дать мозгу сигнал: "пора спать". Но это не сработало. Соответствующий запрос на форуме сделала студентка с ником Gold_Statistician907 23 февраля, подчеркнув, что из-за учебы для нее ложиться пораньше - тоже не вариант.

"Я студентка колледжа с более чем плотным графиком и работой на неполный рабочий день, которая приближается к полной занятости. Я занята до двенадцати часов", - сказала она.

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Также девушка уточнила, что сейчас восстанавливается после расстройства пищевого поведения, поэтому не признает никаких "голоданий". По ее мнению, лучше всего бороться с голодом полезными перекусами, но, действительно ли это так и какие из них самые лучшие? Сеть взорвалась советами.

Некоторые пользователи Reddit предположили, что девушка просто недоедает на протяжении дня, поэтому и чувствует потребность в еде к ночи. Форумчанка с ником could_it_be_real заявила, что сама сталкивалась с подобным голодом, поэтому сейчас старается делать все свои приемы пищи примерно на 500-600 калорий.

"Это, плюс тренировки с 6-7 вечера и чуть более поздний ужин (около 7-8 вечера) помогают мне чувствовать сытость и ложиться спать вместо того, чтобы часами чем-то перекусывать и смотреть телевизор", - указала она.

Пользователь GruffyR предположил, что проблема заключается в дегидратации организма, поэтому девушке стоит больше пить, чтобы меньше есть. Также была версия, что дело в дефиците белка, поэтому налегать следует именно на него.

Некоторые откликнулись более конкретными советами на тему полезных перекусов. Советовали есть:

Греческий йогурт с ягодами как альтернативу сладким десертам или же любимые йогурты маленькой калорийности; салат из капусты или других овощей, чтобы получить пользу и "забить" желудок большим количеством пищи. Некоторые предложили в качестве альтернативы капусте есть морковь; вареное яйцо или что-то, что вы не так сильно любите. На Reddit говорили, что подобными продуктами труднее переесть.

Также среди арсенала советов встречались странные истории. Один пользователь говорил, что обычно, чтобы перебить голод, жует жвачку и включает гаджеты. "Мой диетолог рекомендует жевать жевательную резинку без сахара и пользоваться гаджетами, и для меня это работает достаточно хорошо", - заявил он.

УНИАН предостерегает, что ни одному подобному совету не стоит следовать без консультаций с личным врачом. Некоторые варианты перекусов можно рассмотреть для себя, но все же следует опираться на исследования ученых и советы медиков, а не на опыт пользователей.

Ученые раскрыли новое о пользе авокадо

К примеру, можно принять во внимание выводы о пользе тех или иных продуктов, которые основываются на научных исследованиях. Например, есть 7 нюансов относительно употребления фрукта авокадо. Оказывается, его можно есть даже как профилактику от перхоти. О секретах этого зеленого суперфуда - подробнее в материале.

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