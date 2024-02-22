Самое бурное обсуждение вызвал ответ пользователя, который рассказал, что его худшей ошибкой была поездка с неправильным партнером.

Говорят, на ошибках учатся. Но всегда лучше учиться на чужих, а не своих ошибках, особенно когда речь идет о путешествиях.

Пользователи Reddit решили уберечь других туристов от повторения ошибок, в свое время испортивших им отдых, запустив соответствующий опрос.

"Моя жена забронировала отель не в той стране и узнала об этом только в 19:00 того дня, когда мы заселялись", – написал инициатор опроса з ником r/travel.

Еще один пользователь рассказал, что забронировал отель не на тот год.

"Мы ехали более 10 часов на солдаут-фестиваль в Вегасе, все крупные отели тоже были распроданы... а мы забронировали отель на 2024 год вместо 2023", – поделился горьким опытом пользователь smolperson.

Самое бурное обсуждение вызвал ответ пользователя GrimeyScorpioDuffman, который рассказал, что его худшей ошибкой была поездка с неправильным партнером.

"Нет ничего хуже, чем посетить новое место и почувствовать, что вы упустили возможность сделать то, что хотели, потому что были слишком заняты удовлетворением чьих-то потребностей", – пожаловался турист.

Также сразу несколько пользователей пожаловались, что перепутали время вылета их самолета, причем кто-то приехал слишком заранее, а кто-то наоборот опоздал.

Кроме того, пассажиры жаловались на забытые в отеле документы и краденные личные вещи.

"Оставил все свои вещи в палатке, пока меня не было, и всю палатку забрали, паспорта и все остальное", – рассказал пользователь Delicious_Loquat_893.

Тем временем, пользователь pickindim_kmet поделился, что худшей ошибкой было доверить организовать поездку кому-то другому.

"Позволить кому-то другому организовать все это. Рейсы в 4 утра? Конечно. Отель с плохими отзывами на самом краю города, окруженный пустыми домами для отдыха? Конечно. Пройти 25 минут до ближайшего места, где можно поесть? Ну, кроме одного ресторана рядом с отелем, в котором за всю неделю не было ни одного посетителя. Ни одного", – посетовал невезучий турист.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи пользователи Reddit также рассказали, на какие "красные флажки" они обращают внимание при выборе отеля.

Также туристы поделились своими лучшими лайфхаками, которые они используют в путешествиях.

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