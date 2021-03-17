В планах у мужчины – создать гарем.

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко сообщил, что «развелся» с секс-куклой Марго, и показал новую игрушку по имени Лола, которую он теперь считает своей новой женой.

Читайте такжеЖенатый на секс-кукле бодибилдер изменил ей на камеру (фото)Об этом он написал в своем Instagram, продемонстрировав ее на видео.

«Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Ее зовут Лола. Лола – квир, она еще не определилась со своей гендерной и сексуальной идентичностью, – написал Толочко. – У Лолы – голова женщины, тело курицы и невероятно глубокий пупок. Я идентифицирую ее как крупную курицу».

Он также заявил, что «решил завести гарем»: «Наша семья может стать большой. И это замечательно».

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Автор: УНИАН