Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко сообщил, что «развелся» с секс-куклой Марго, и показал новую игрушку по имени Лола, которую он теперь считает своей новой женой.
Читайте такжеЖенатый на секс-кукле бодибилдер изменил ей на камеру (фото)Об этом он написал в своем Instagram, продемонстрировав ее на видео.
«Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Ее зовут Лола. Лола – квир, она еще не определилась со своей гендерной и сексуальной идентичностью, – написал Толочко. – У Лолы – голова женщины, тело курицы и невероятно глубокий пупок. Я идентифицирую ее как крупную курицу».
Он также заявил, что «решил завести гарем»: «Наша семья может стать большой. И это замечательно».
Вас также могут заинтересовать новости
- Бодибилдер из Казахстана заявил о подготовке к свадьбе с секс-куклой (фото)
- Мисс X "растаяла" от униформы: британский коп занялся сексом в служебном автомобиле и попался (фото)
- В Аргентине копы накрыли секс-вечеринку, однако реакция свингеров поставила их в тупик
- Американка случайно забронировала дочери номер в отеле "для извращенцев" (видео)
- Будет что вспомнить в суде: в Словакии девушка задержала вора оральным сексом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram