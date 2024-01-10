Эти советы помогут вам сблизиться.

Здоровые отношения могут быть хорошим источником счастья, однако к их построению необходимо приобщаться обоим партнерам. Портал Your Tango советует прислушаться к пяти простым советам, которые помогут создать и сохранить крепкие отношения.

1. Умение общаться

Учитесь откровенно говорить с партнером о своих радостях, потребностях, желаниях, ожиданиях и разочарованиях. Честный диалог поможет избежать проблем и недоразумений, которые могут привести к замешательству и гневу. Важно с уважением относиться к чувствам друг друга и учиться иногда идти на компромисс.

2. Уважение к чужим границам

Установление границ поможет создать комфортные для обоих людей отношения, которые позволят не игнорировать собственные потребности и с уважением относиться к пространству любимого человека.

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3. Совместный досуг

Речь идет именно о "качественном" досуге, который доставляет удовольствие обоим, а также укрепляет отношения и и поддерживает "огонек" между вами. В такие моменты стоит уделять любимому человеку все свое внимание. Это может быть, например, совместная прогулка, разговор без смартфонов, просмотр фильма или свидание.

4. Проявления любви

Возьмите за привычку говорить друг другу о чувствах, а также подтверждать их действиями. Это позволяет избежать ситуаций, когда партнеры думают, что их усилия в отношениях не ценятся или упускаются из виду. Также не забывайте говорить "спасибо".

5. Объединение в решении проблем

В критические моменты не спорьте из-за того, кто прав, а кто нет, а сосредоточьтесь на поиске выхода из неприятной ситуации. Помните, что вы - одна команда.

Другие советы по построению счастливых отношений:

Ранее семейные терапевты назвали фразы, которых лучше избегать во время ссор и конфликтов со своими партнерами. Они посоветовали более безопасные слова-заменители.

А на Reddit пользователи сети рассказывали, почему не хотят отношений. Среди причин - комплексы и страх, что партнер может предать.

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