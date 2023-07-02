Одна из важных причин - комплексы.

Кто-то мечтает создать здоровые гармоничные отношения, а кто-то сбегает как только на горизонте появляется понравившийся им человек. Почему так - рассказали пользователи Reddit.

Депрессия

Некоторые юзеры написали, что сейчас находятся в состоянии депрессии и стресса. Поэтому им сложно сконцентрироваться на отношениях и их развитии. Они говорят, что хотят какое-то время побыть в одиночестве.

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"Бассейн для свиданий нуждается в хлорке", - написал один из мужчин.

Комплексы

Другие мужчины отметили, что у них есть комплексы, непозволяющие им знакомиться с девушками и строить романтические отношения. Им кажется, что они недостаточно хороши для тех, кто им действительно нравится.

"Я чувствую, что никто из тех, кто мне нравится, не полюбит меня по-настоящему", - говорит пользователь сети.

Любовь к одиночеству

Некоторые фолловеры пишут, что им нравится находиться наедине с самими собой - когда не нужно ни о ком заботиться и ничего делать. Только так они чувствуют себя по-настоящему "в своей тарелке".

"Мне на самом деле нравится быть одной. Приятно валяться в нижнем белье, ничего не делая по выходным. Хотя я была замужем. После развода было еще несколько предложений от мужчин, но я отказалась. Может быть, это эгоистично, не знаю, мне все равно. Я счастлива", - говорит девушка.

Не охота ходить на свидания

Первый этап развития серьезных отношений - знакомства и свидания. Однако часто они бывают утомительными, так как людям приходиться много общаться, отвечать на одни и те же вопросы и отдавать слишком много своей энергии другому человеку. Как отмечают юзеры, это дизморализует их. Поэтому они предпочитают отказываться от свиданий.

Смерть бывшего партнера

Эти истории растрогали сеть. Как оказалось, многие люди не могут завязать с кем-то отношения из-за памяти к умершему партнеру. Они считают, что это будет предательство, и не верят, что смогут найти кого-то лучше.

"Человек, которого я любил, умер. Сомневаюсь, что я снова найду кого-нибудь столь же прекрасного, как она", - написал один из мужчин.

Боязнь измен

Другой пользователь сети рассказал, что узнал об изменах супруги. По его словам, она не только общалась с мужчинами в интернете, но и ходила на реальные свидания, которые доходили до секса. Поэтому сейчас он не может никому доверять.

"Это заставляет меня чувствовать, что я никогда не смогу доверять другому партнеру, как только я пройду через процесс исцеления", - добавил мужчина.

Напомним, ранее мужчины ответили, почему никогда не будут изменять своим женам.

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