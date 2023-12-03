Специалисты отметили, что эти фразы на самом деле очень распространены, но они негативно влияють на взаимоотношения.

Терапевты назвали фразы, которые рекомендовали бы парам не произносить во время конфликтов. Они также рассказали, чем лучше заменить эти фразы.

"Ты всегда…" и "Ты никогда…" Эти термины часто являются преувеличениями и не признают никаких усилий, которые пытается предпринять партнер, сказал семейный терапевт Кир Гейнс, пишет The New York Times. Вместо того, чтобы копаться в прошлом, постарайтесь остаться в настоящем. "Когда вы возвращаетесь в историю, это переводит разговор в другое русло", - сказал Гейнс. Сосредоточьтесь на существующей проблеме, добавил он. Вы можете сказать: "Я замечаю, что ты не помогаешь убирать за детьми; вот почему меня это беспокоит.

"Да, но…" Александра Соломон, психолог Института семьи Северо-Западного университета отметила, что слышит эту фразу постоянно. Один человек выскажет обеспокоенность, а другой согласится, а затем сделает оговорку.

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"Использование слова "но" подразумевает, что "для меня было формальностью принять во внимание твое беспокойство, но на самом деле я этого не понимаю и не подтверждаю"", - объяснила смысл Соломон.

По ее словам, вместо того, чтобы защищаться, отразите слова и чувства вашего партнера. Попробуйте сказать что-то вроде: "Я от тебя слышу…"

"Ты должен быть больше похож на _____". Сравнение партнера с кем-то другим "никогда не будет хорошей стратегией", сказал Гейнс.

"Я часто это вижу: "Дэнни водит свою жену на свидание три раза в месяц", - продолжил он. "Дэнни - другой человек. Его партнер - другой человек. Ты можешь быть только тем, кем ты есть". По словам Гейнса, игра в сравнение может привести к ревности и "породить множество проблем с самооценкой, уверенностью в себе и самооценкой в отношениях".

"Это никогда не было проблемой в других моих отношениях". Эта словесная бомба "действительно разрушает доверие и безопасность, которые вы испытываете со своим партнером", - сказал Вонбин Юнг, терапевт из Кремниевой долины. "Скрытое послание, которое я слышу как терапевт, звучит так: "Проблема в наших отношениях возникла из-за тебя".

"Ты слишком остро реагируешь". Ни один человек не является "актуарием эмоциональных реакций", сказала Соломон. По ее словам, один человек не может определить, какая реакция является уместной, и добавила, что эта фраза часто используется для обхода ответственности. Вместо того чтобы осуждать, отметила Салмон, вы можете сказать: "Хорошо, я слушаю. Расскажи мне больше. Помоги мне понять, с чем у тебя возникли трудности".

"Успокоиться." По словам доктора Юнга, призывы вашего партнера успокоиться почти всегда имеют противоположный эффект. Если один из партнеров или оба возбуждены, доктор Юнг обычно советует им сделать небольшой перерыв и остыть. Или, сказал доктор Юнг, вы можете спросить своего партнера: "Что тебе нужно прямо сейчас?" (Может быть, ему нужно помочь, услышать или обнять.)

"Это не такое уж большое дело". "Когда вы говорите, что одно из беспокойств вашего партнера несерьезно, это принижает", - отметил Гейнс. "Вы не можете измерить, как что-то чувствует кто-то другой", - добавил он.

Вместо этого, сказал Гейнс, уважительно признайте, что у вас разные точки зрения. Затем попросите своего партнера помочь вам понять, почему проблема важна, и предложите любую возможную поддержку.

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