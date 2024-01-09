Все мечтают о безумной любви, чтобы вот так встретиться и полюбить на всю жизнь. Только как понять, что это тот самый, которого вы так ждали? Ниже вы найдете список признаков, которые сигнализируют о том, что ваш партнер определенно любит вас.
1. Вы можете не учитывать разницу во взглядах
Когда возникают между вами споры в чем-то, вы вместе сохраняете спокойствие и пытаетесь найти выход. Если решение не может быть достигнуто, он принимает автономию друг друга и это никак не влияет на вашу любовь.
2. Вы ставите потребности друг друга на первое место
Ваш партнер делает ваши потребности приоритетом, и вы также ставите его потребности на первое место. Например, если вы сообщаете, что вам нужно проводить больше времени вместе с ним, он прислушивается и уделяет вам внимание.
3. Вы полностью принимаете партнера
Вы научились признавать, что у каждого из вас есть недостатки. Несмотря на это, вы продолжаете любить и принимать друг друга.
4. Вы не хотите ничего менять в нем
Возможно, вам что-то не нравится в его внешности или характере, но вы не хотите ничего менять. И он также любит вас такой, какая вы есть.
5. Вы хотите встретить вместе старость
Он не ищет других женщин и уже представляет общую старость и много внуков рядом. Если ваши мысли такие же, то значит все сложилось как нельзя лучше.
6. Вы можете говорить о чем угодно
Рядом с этим человеком вы можете говорить обо всем на свете. Независимо от того, чем вы с ним делитесь, он примет это и выслушает. Если у вас так, то все отлично.
7. Вы совместно решаете проблемы
Пробемы возникают всегда, но вы пытаетесь их решить. Например, можете объединиться в команду и вместе преодолеть трудности.
8. Вы защищаете друг друга
Он защищает вас при любых обстоятельствах. Никто не имеет права относиться без уважения к вам и вашему партнеру.