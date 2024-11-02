В задачи животных входит вынюхивать контрабанду среди ящиков и коробок.

В Танзании гамбийских хомяковых крыс или как их еще называют крыс-саперов начали использовать для борьбы с контрабандой. В задачи животных входит вынюхивать контрабанду среди ящиков и коробок.

Как пишет BILD, в стране развернули обучение крыс данному ремеслу. Во время обучения крыс-саперов поощряют кормом, когда они находят слоновую кость, рога или редких животных.

Сложность в том, что контрабандисты обкладывают их моющими средствами или кофейными зернами, чтобы перебить запах и не попасться на таможне. Но для крыс это не оказалось помехой.

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Гамбийская хомяковая крыса — одно из крупнейших мышеобразных на Земле. Взрослые крысы бывают до 90 см в длину.

С 2013 года их используют в Танзании и Мозамбике для разминирования. Самый известный из крыс-саперов самец по кличке Магава. В Камбодже он нашел 71 мину и 38 других взрывных устройств и получил за это золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA.

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Мужчина, летевший рейсом из Гонконга в южно-китайский город Шэньчжэнь, сумел удивить таможенников своим багажом. При прохождении пограничного контрольно-пропускного пункта мужчина в куртке, мешковатых брюках и с рюкзаком заявил, что ему "нечего декларировать. Однако в ходе обыска выяснилось, что на самом деле он вез контрабанду. И не какую-либо, а 104 живые змеи в шести полиэтиленовых пакетах, спрятанных у него штанах.

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