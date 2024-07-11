Теперь горе-контрабандисту грозит штраф в размере до 7 тысяч долларов или даже уголовная ответственность.

Службы безопасностей аэропортов по всеми миру регулярно делают странные находки при досмотре пассажиров перед посадкой, но один мужчина, летевший рейсом из Гонконга в южно-китайский город Шэньчжэнь, сумел удивить даже видавших виды таможенников.

При прохождении пограничного контрольно-пропускного пункта мужчина в черной куртке, мешковатых брюках и с рюкзаком заявил, что ему "нечего декларировать. Однако в ходе обыска выяснилось, что на самом деле он вез контрабанду. И не какую-либо, а 104 живые змеи в шести полиэтиленовых пакетах, спрятанных у него штанах, рассказали представители китайской таможни.

На видео, опубликованном агентством, видно как двое таможенников осматривают красных, розовых и черных змей разных размеров, извивающихся в пакетах.

Всего таможенники изъяли у контрабандиста пять видов змей – молочная змея, маисовый полоз, техасская крысиная змея, свиноносый уж и береговая гоферовая змея. Все они неядовиты, эндемичны для Северной Америки и часто стают жертвами торговли экзотическими животными в Китае, где они рискуют стать инвазивными видами.

При этом за контрабанду животных в Китае предусмотрена ответственность – штраф в размере до 50 тысяч юаней (около 7 тысяч долларов США), а серьезные нарушения могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, ранее появившаяся ниоткуда змея вызвала переполох в самолете, летевшем из Бангкока в Пхукет.

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