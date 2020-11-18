В городе Морро-Бэй, штат Калифорния, фотографам удалось запечатлеть морскую выдру, которая появилась на поверхности воды с крупной акулой в лапах.
Читайте такжеСюжет для фильма: в Индии одинокий тигр прошел тысячи километров в поисках самки (фото)Об этом пишет USA Today.
Дон Хендерсон и Элис Кахилл заметили морскую выдру с крупной калифорнийской бычьей акулой в лапах, сфотографировали ее и показали снимки морскому биологу Майклу Д. Харрису из Департамента рыбных и природных ресурсов Калифорнии.
"Насколько известно мне и моим коллегам, это первый задокументированный случай, когда морская выдра поймала калифорнийскую бычью акулу", - рассказал он.
Также Харрис отметил, что никто не знает, чем все закончилось.
"Был ли это поиск пищи? Съел ли калан акулу и пытался ли съесть? Если это не поиск пищи, чем обусловлено такое поведение калана?" - сказал Харрис.
Как известно, рацион питания каланов состоит из морских ежей, моллюсков и крабов. Обычно они ныряют за добычей на мелководье и собирают добычу со дна в своеобразный карман, образованный складкой шкуры и расположенный под левой передней лапой.
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