По словам Беспалова, у Ефросининой возник конфликт с визажисткой одного из телеканалов.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале рассказал о прошлом ведущей Марии Ефросининой.

По его словам, еще в тот период, когда Ефросинина вела утренее шоу на "Новом канале", у нее возник конфликт с визажисткой. Ссылаясь на слова свидетелей их "драмы", Беспалов отметил, что девушка была вынуждена уволиться с работы.

"Визажистка канала работала с Марией длительное время. Все было вробе бы хорошо, но напряжение между ними начало возрастать. Визажистка не очень хотела гримировать Марию, но уже сложилось, как сложилось. В итоге визажистка загримировала только половину лица Марии и сказала: "Гримируйся сама". После этого она уволилась со своей должности", - говорит Беспалов.

Он добавил, что это неплохая история для размышлений о том, что из себя представляет Ефросинина.

"С одной стороны это забавная история, а с другой - грустно, когда кто-то не выдерживает и вынужден покинуть свою работу из-за давления коллег", - подытожил сплетник.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как относится к мужчинам-беглецам.

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