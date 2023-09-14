Он прыгнул на дверь балкона и захлопнул там свою хозяйку.

Львовские патрульные освободили женщину, которую закрыл на балконе ее кот. Вчера днем, в полицию поступил вызов от жительницы многоэтажки. Она сообщила, что ее соседка заперта на балконе, а недавно перенесла сложную операцию, поэтому волнения крайне нежелательны.

Как сообщает МВД, патрульные приехали на вызов и удивились, ведь виновником происшествия стал кот. Он прыгнул на дверь балкона и захлопнул там свою хозяйку.

"Патрульные поднялись в квартиру на втором этаже через окно и освободили женщину из ловушки. 65 - летняя гражданка поблагодарила полицейских за службу", - сказано в сообщении.

Курьезные случаи с домашними любимцами - детали

Видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина дома работает в окружении трех котов, а еще одно животное находится у него на руках, завирусился в сети.

Мужчина сидел за компьютером и гладил кота, и в этот момент его зазнала жена. Видео с кошками было опубликовано в TikTok. На ролике также видно, что один кот лежал на рабочем столе мужчины, а еще два - находились за его спиной. Одно из животных лежало на полу, а другое - на диване.

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