Смешное видео о кошках собрало десятки тысяч лайков.

Видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина дома работает в окружении трех котов, а еще одно животное находится у него на руках, завирусился в сети.

Мужчина сидел за компьютером и гладил кота, и в этот момент его засняла жена. Видео с кошками было опубликовано в TikTok. На ролике также видно, что один кот лежал на рабочем столе мужчины, а еще два - находились за его спиной. Одно из животных лежало на полу, а другое - на диване.

"...утром я не смогла найти своих котов, и я нашла их всех в офисе своего мужа", - подписала ролик супруга.

Видео за несколько дней собрало более 270 тысяч просмотров, а также более 36 тысяч лайков. Кроме того, сотни человек поделились этим роликом, а свыше тысячи - добавили в закладки.

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УНИАН ранее объяснил, почему кошки кричат утром и ночью и бегают. Было отмечено, что одна из причин "сумасшедших прыжков" животных заключается в том, что для них естественным является сумеречный образ жизни.

Если хотите, чтобы кот вас не беспокоил в такое время, можете обратиться за советом к ветеринару. Или попробовать несколько лайфхаков, например, вечером поиграйте с любимцем, чтобы он потратил много энергии, а потом накормите и напоите его. Кроме того, стоит проследить за тем, чтобы в лотке был порядок, а в тарелочках - вода и еда.

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