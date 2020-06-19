В чем мать родила: в Ужгороде мужчина разгуливает голышом (фото, видео 18+)
15:17, 19 июня 2020Курьёзы
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По словам очевидцев, мужчина разгуливает в таком виде по городу уже несколько дней подряд.
В Ужгороде разгуливал голый мужчина / facebook.com/viacheslav.shpontak
В пятницу, 19 июня, в Ужгороде случайные свидетели сняли абсолютного голого мужчину, который разгуливал по улицам города.
Читайте такжеВ Днепре мужчина бегал голышом и катался по земле (видео)Видео в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Вячеслав Шпонтак.
По словам очевидцев, мужчина шел с района "Радуги" в центр города, к площади Дружбы народов.
В комментариях к записи предположили, что он либо нудист, либо болен
«Как вариант любовник-неудачник», «Дайте ему маску!», «Позакрывали «дурки». Вот и имеем», - отмечают пользователи.
По словам очевидцев, мужчина разгуливает в таком виде по городу уже несколько дней подряд.
Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре на мосту поймали обнаженного мужчину.
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