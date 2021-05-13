В объявлении, размещенном на подъезде прилегающей к стадиону многоэтажки, болельщиков просят не выходить на ее крышу, как это часто бывает во время интересных футбольных матчей. В противном случае результат игры могут отменить.

Власти Тернополя опровергают свою причастность к объявлению, размещенному накануне на двери подъезда многоэтажки, прилегающей к стадиону, о потенциальной возможности отмены результата финального матча Кубка Украины по футболу между киевским «Динамо» и луганской «Зарей».

Читайте такжеДинамо-Заря: онлайн-трансляция финала Кубка УкраиныКак сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью и средствами массовой информации мэрии Марьяна Зварыч, к соответствующему объявлению городской совет не имеет никакого отношения.

В частности, в объявлении болельщиков просят не выходить на крышу дома, как это часто бывает во время интересных футбольных матчей на тернопольском стадионе. Жителей близлежащей многоэтажки от имени горсовета предостерегают, что такие действия, якобы, несут угрозу того, что «результат матча будет дисквалифицирован».

В мэрии заверили, что объявления разрабатывали не они.

"Это разместила балансодержащая организация. Мы обратились через Управление ЖКХ к обслуживающим организациям, чтобы заменили данные объявления. Сегодня уже должны были заменить", - сообщила Зварыч.

Кто инициировал данное объявление, она так и не объяснила.

В то же время многие жители города жалуются на то, что билетов на финальный матч Кубка Украины по футболу, который сегодня начнется на тернопольском стадионе в 19:00, не было в свободной продаже, поэтому немало желающих на матч не попадет.

На прошлой неделе городской совет, учитывая карантин, ввел ограничения на присутствие зрителей на стадионе во время матча, определив, что арена может быть заполнена только на 20%. То есть финал Кубка Украины на стадионе в Тернополе смогут увидеть ориентировочно 3 тысячи человек.

Городской совет и Украинская ассоциация футбола на своих сайтах сообщали, что билеты будут в продаже онлайн, однако болельщики эту информацию отрицают. Каким образом распространялись билеты на матч, остается непонятным. В мэрии лишь заверили, что не имели к этому отношения, а билеты реализовывала УАФ. Горсовет только распределил между работниками коммунальных служб, местными депутатами, медиками, воспитанниками ДЮСШ по футболу, участниками АТО/ОСС 600 приглашений, полученных от УАФ.

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Автор: Андрей Вацик