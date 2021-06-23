Эта сумма сделала женщину 615-м человеком в списке самых богатых американцев.

В США пенсионерка Джулия Йонковски пошла к ближайшему банкомату, чтобы снять с карты $20 и внезапно обнаружила, что на ней почти миллиард долларов.

Женщина такому сюрпризу не обрадовалась, хотя теперь она стала 615-й в списке самых богатых американцев. Джулия пытается выяснить, откуда у нее на счету взялся миллиард долларов. Женщина хочет быстрее вернуть деньги законному владельцу.

"Боже мой, это был ужас. Я знаю, что большинство людей подумают, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе", - рассказала она.

Йонковски обратилась к местному Chase Bank, но никто из банка не ответил на ее звонки, так как были выходные.

Читайте такжеЖенщина постирала выигрышный билет на 26 миллионов долларовОднако пенсионерка все же надеется найти того, кому принадлежат средства, и не собирается присваивать чужое, передает ТСН со ссылкой на wfla.com.

В настоящее время неясно, что стало причиной банковского сбоя. В банке ситуацию пока никак не прокомментировали.

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Автор: Ирина Погорелая