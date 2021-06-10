Необычный инцидент произошел во время второго тайма / скриншот из видео
В Польше футбольный матч прервал парашютист, который приземлился прямехонько на стадион.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Необычный инцидент произошел во время второго тайма. Момент появления с неба лишнего игрока на поле удалось зафиксировать на камеру комментатору. Он даже не знал, как комментировать то, что увидел. Впоследствии признался, что такое в его карьере произошло впервые.
Тем временем арбитр добавил курьезному событию юмора, показав парашютисту желтую карточку.
В Польше во время футбольного матча на поле приземлился парашютист
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