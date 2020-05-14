В Одессе таксистка через приложение в телефоне спящей пассажирки перечислила себе 72 тысячи гривень

Женщине максимально грозит до пяти лет лишения свободы.

В Одессе таксистка сумела украсть у своей пассажирки значительную сумму средств, воспользовавшись мобильным приложением на ее телефоне.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе одесской полиции.

"От противоправных действий таксистки пострадала жительница Суворовского района, которую та отвозила домой. Женщина воспользовалась услугами перевозчика далеко за полночь и по дороге заснула, в результате чего и стала легкой добычей для недобросовестной работницы. Водитель забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карточку, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Таксистку установили в ходе следственно-розыскных мероприятий, ей оказалась 32-летняя местная жительница. В совершении преступления она призналась.

"Злоумышленнице сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 185 (Кража) и частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - до пяти лет лишения свободы", - отмечают в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе на пешеходном переходе BMW X5 сбил женщину с малолетним ребенком.