Посетители отеля в Сумах пытались украсть из номера телевизор, причем делали это очень необычным способом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что телевизор они хотели украсть через окно и попали на видео, которое снял случайный свидетель. Один парень с помощью импровизированной веревки, которую сделал из простыни, спускал технику через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу внизу. Обоих на месте задержали прохожие. И вместе с вещественными доказательствами передали полицейским.
Инцидент прокомментировали правоохранители.
"Увидели мужчину, который просил о помощи. Он пояснил, что во дворе были задержаны двое граждан, совершивших кражу. Стражи порядка быстро направились туда и применили спецсредство наручники к одному из граждан, который агрессивно себя вел", - рассказал спикер патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.
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