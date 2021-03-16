Один из злоумышленников проявил агрессию во время задержания.

Посетители отеля в Сумах пытались украсть из номера телевизор, причем делали это очень необычным способом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что телевизор они хотели украсть через окно и попали на видео, которое снял случайный свидетель. Один парень с помощью импровизированной веревки, которую сделал из простыни, спускал технику через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу внизу. Обоих на месте задержали прохожие. И вместе с вещественными доказательствами передали полицейским.

Инцидент прокомментировали правоохранители.

"Увидели мужчину, который просил о помощи. Он пояснил, что во дворе были задержаны двое граждан, совершивших кражу. Стражи порядка быстро направились туда и применили спецсредство наручники к одному из граждан, который агрессивно себя вел", - рассказал спикер патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.

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Автор: Юрий Годован