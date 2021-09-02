Мужчина неправильно подсоединил водопроводную трубу.

В Кропивницком двадцать многоквартирных домов остались без газа из-за ошибки мастера.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Мужчина менял водонагреватель и подсоединил водопроводную трубу к газопроводу. Образовалась пробка. Работникам ДЖКХ уже два дня приходится ведрами сцеживают воду.

"Ремонт делали в квартире. Сняли колонку котел и поставили ее обратно. И неправильно подключили", - рассказал начальник аварийной службы Сергей Коваленко.

Читайте такжеАллигатор попытался съесть дрон и поплатился: вирусное видеоЖители квартиры, в которой работал мастер, отказываются объяснять произошедшее.

Газовщики собираются подавать в суд на виновников, чтобы получить компенсацию за убытки.

Коммунальщики говорят, что газ могут подключить только завтра вечером.

Напомним, ранее киевлян предупредили об угрозе "взлета" тарифов на тепло и горячую воду.

Автор: Людмила Жерновская