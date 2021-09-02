Рост тарифов можно сдержать единственным путем, отметили в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы этой осенью могут возрасти на 40% из-за дорогого газа.

О возможном взлете тарифов говорится в заявлении предприятия.

"В условиях удорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%. Единственный выход сдерживания тарифов – газ украинской добычи по справедливой цене", – считают на предприятии.

Отмечается, что для этого необходимо обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом "Укргазвыдобування", то есть без коммерческих посредников.

Читайте такжеРегулятор сообщил, что будет с тарифами на распределение газа в отопительный сезонВ компании подчеркнули, что после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязательств) закупки газа для теплоснабжающих предприятий произошел стремительный рост стоимости газа.

ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах.

При этом положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам от "Нафтогаз Трейдинг". Среди них – ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ и тому подобное.

Напомним, средневзвешенная цена газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах к границе Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Автор: Анна Бредихина