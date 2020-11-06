В Киеве произошел новый инцидент из-за карантинных мер в транспорте. Одна из пассажирок пыталась попасть в салон трамвая, однако это у нее не получилось.
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Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На остановке Василия Макухи женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - пишет автор.
Судя по записи, женщина была без средств индивидуальной защиты и ругалась в адрес кондуктора и других людей. Со ступенек у двери ее выталкивал неизвестный мужчина.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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