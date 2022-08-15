Так, мужчина из терробороны заставил выполнять их физические упражнения.

Территориальная оборона Киева оригинально "наказала" парочку, которая нарушила правила комендантского часа.

Забавное видео распространили местные телеграм-каналы.

По информации, инцидент произошел этой ночью, 15 августа, в Днепровском районе столицы. На ролике видно, как мужчина с терробороны за нарушение комендантского часа заставил молодых людей выполнять физические упражнения, взявшись за руки.

"Любовь – это когда вы вместе приседаете за нарушение комендантского часа – говорится в описании под видео.

Напомним, что в Киеве и области комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Как УНИАН сообщал, депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Сумма соответствующего штрафа составит от 510 грн, за повторное нарушение – до 3 тысяч.

Также в МВД предупреждали, что нарушители комендантского часа будут "на карандаше" у военкоматов. У полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования ВСУ.

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