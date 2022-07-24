У полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования ВСУ.

В Украине нарушителей комендантского часа, берут "на карандаш" для центров комплектования Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщает "Телеграф".

Енин отметил, что у полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования ВСУ.

"Нарушителей комендантского часа мы берем "на карандаш". Это не значит, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь", — сказал он.

Он добавил, что не видит ничего плохого во вручении повесток на блокпостах и улицах.

"Нужно определиться: мы хотим как можно быстрее получить наши территории освобожденными или мы будем полагаться исключительно на добровольцев? Многие мои друзья, знакомые воюют на фронте. Некоторые из них погибли, некоторые получили ранения. При том, что значительная часть этих людей могла бы избежать войны, поскольку они не были в первой очереди мобилизации. А некоторые активно проводят время на пляжах или вечеринках. Это все несправедливо", — сказал Енин.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

17 июня 2022 года в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

По состоянию на 11 июля 2022 года по данным МВД более 3 млн. граждан стояли на воинском учете не по месту их жительства.

16 июля 2022 года в ВСУ объяснили детали мобилизации в Украине.

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